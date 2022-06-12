Культура на блокчейні: найбільша в історії NFT колекція створена ШІ на допомогу Україні

Штучний інтелект створив найбільшу в історії NFT колекцію мистецтва для допомоги Україні

Український суверенітет, демократія, земля, люди та культура витримали жорстокий напад з боку Росії в останні місяці. Тепер нова глобальна коаліція ШІ-художників, цифрових новаторів, педагогів та шанувальників з усього світу об'єднується, щоб представити MINT FOR UKRAINE .

ШІ створив першу у своєму роді NFT колекцію з мільйона екземплярів, заради збереження українського мистецтва та збору коштів для допомоги

Реклама

Це перша у своєму роді NFT колекція з мільйона екземплярів, створена штучним інтелектом (ШІ) задля збереження українського мистецтва та збору коштів для допомоги.

Без культури нема нації. Тепер за допомогою штучного інтелекту та блокчейна ми маємо шанс зробити так, щоб частки України назавжди залишилися у світовій історії. Поки ми боремося за свободу нашої країни, приєднуйтесь до нас у боротьбі за нашу культуру та допоможіть Україні, – зазначив Тимофій Мілованов, президент Київської школи економіки, колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, доцент економіки Піттсбурзького університету

Спільними зусиллями чотирьох українських міністерств (цифрової трансформації, культури, охорони здоров'я, закордонних справ), Фонду Київської школи економіки, Artificial Intelligent Mind Collective, Ukraine.ua, Reface, Polygon, Polygon Studios та OpenSea порушуються усі правила типового запуску NFT.

Що являє собою Mint For Ukraine і як працює

#MintForUkraine – це не тільки найбільша колекція мистецтва в історії, що містить мільйон екземплярів, її також можна замінити, тобто викарбувати, безкоштовно. Кожен NFT розповідає історію надії українському народові та всьому світу. Колекція створена художником-візіонером Філом Босуа та штучним інтелектом.

Реклама

Я думаю, що співпраця людини та штучного інтелекту – це такий великий художній рух. Тепер ми маємо прямий перехід від думки до вираження, і ми здатні створювати стільки мистецтва, скільки ми можемо уявити. Коли ми об'єднуємо ці ідеї з глобальною культурною кризою, мистецтво має здатність викликати зміни у масштабах, які ми не могли собі уявити", – коментує Філ.

Ця колекція NFT призначена не тільки для криптоспільнот. Оскільки напад на Україну впливає на всіх нас, @MintForUkraine запрошує когось замінити картини безкоштовно, легко створивши гаманець та пожертвувавши кошти через вибрану валюту або криптовалюту.

Це перша у своєму роді NFT колекція з мільйона екземплярів, створена штучним інтелектом

Вебсайт містить інструкцію для новачків крипто- або web3 простору, спираючись на теми проєкту, з метою залучити всіх охочих допомогти Україні захистити та зберегти її культуру. Крім того, вперше партнерство з NFT маркетплейсом OpenSea спрямовує 100% усієї вартості перепродажу на допомогу. Таким чином, кожна NFT стає перманентним засобом збору коштів для надання допомоги.

Реклама

Куди підуть зібрані на Mint For Ukraine гроші?

До 10% пожертвувань піде на підтримку української культури (художників та культурних закладів), а решта 90% – на гуманітарну підтримку України через перевірену мережу благодійних організацій.

Допомога включає постачання медичних аптечок, медичну та гуманітарну підтримку громадянам України, гранти для студентів, науковців та технічних спільнот, робота яких була порушена вторгненням Росії.

Надалі кошти будуть використані на проєкти поновлення України. Станом на 18 квітня 2022 року Київська школа економіки оцінює вартість пошкодженої інфраструктури у 85 мільярдів доларів.

Український уряд зазначає, що для відновлення країни знадобиться не менше 600 мільярдів доларів США, включаючи сотні шкіл, лікарень та тисячі зруйнованих житлових будинків.

Ворог, поглинений своєю істеричною ненавистю до України, намагається знищити все: наше минуле, наше сьогодення, наше майбутнє. Ми повинні все це відстояти, – наголосив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.

Також ми писали, що Бункерний дід погрожує: чим хороші ракети, які Україна отримає від Великої Британії та США.