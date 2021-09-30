Китай оголосив про втрату секретного супутника після успішного запуску

Супутник Shiyan-10 втрачений після успішного запуску. Фото: nasaspaceflight.com
Супутник Shiyan-10 був запущений в космос за допомогою ракети Long March 3B, яка стартувала з космодрому Січан на південному заході Китаю близько 11 ранку за Києвом 27 вересня. Однак через 12 годин державні ЗМІ Китаю підтвердили аномальну роботу супутника.
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"У роботі китайського експериментального супутника, відправленого в космос в понеділок, виявлені аномалії, космічні інженери досліджують причину.
Супутник вийшов на заплановану орбіту, але під час польоту показав відхилення від норми", – йдеться в заяві xinhua.net .
Незабаром після зльоту в понеділок в нічному небі над Австралією було зафіксовано спалах, ймовірно, він був викликаний загорянням верхнього ступеня ракети Long March 3B. Однак потім космічне стеження показало аномальну роботу двигунів супутника.
Космічний корабель став другим орбітальним запуском Китаю за день після супутника Jilin-1 Gaofen 02D, який був доставлений ракетою Kuaizhou-1A, що стартувала з космодрому Цзюцюань. Повідомляється, що цей космічний корабель успішно вийшов на орбіту.
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