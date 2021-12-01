Кіберсвистки від Ілона Маска розкупили за кілька годин і вже продають за 2200 доларів

Ілон Маск показав кіберсвисток у формі електропікапу

Нові кіберсвистки в Tesla були розкуплені через кілька годин після того, як гендиректор компанії виклав лінк на них у Twitter.

Ілон Маск 1 грудня представив останній товар Tesla – свисток Cyberwhistle у формі електричного пікапа Cybertruck.

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Ціна, вказана зараз на сайті, – $50, там же зазначено, що купити новинку вже не можна.

Cyberwhistle виготовлений з медичної нержавіючої сталі з полірованою обробкою та має вбудовану функцію кріплення. Реселери вже розмістили його на eBay за 2250 доларів.

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Презентуючи продукт, Маск нагадав про серветку Apple з мікрофібри за 19 доларів для чищення екрана своїх пристроїв.

"Не витрачайте гроші на цю дурну серветку від Apple, купіть натомість наш свисток!" – пожартував він.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заговорив про ризики банкрутства для Space X.