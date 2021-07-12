Картридж з грою Super Mario 1996 продали за рекордні 1,56 млн доларів

25-річний картридж відеогри ідеально зберігся в нерозпакованій пластиковій оригінальній упаковці. Ця гра – перша 3D-пригода талісмана Nintendo Маріо

Картридж з культової відеогрою Super Mario 64 продали на аукціоні за рекордні 1,56 млн доларів / Фото: Twitter

Картридж з культової відеогрою Super Mario 64 1996 року японської компанії Nintendo продали на аукціоні за рекордні 1,56 млн доларів. Про це повідомляється на офіційній сторінці торгівельного дому Heritage Auctions в Twitter.

25-річний картридж відеоігри Super Mario 64 ідеально зберігся в нерозпакованій пластиковій оригінальній упаковці. Тому й не дивно, що його остаточна ціна стала рекордною для відеоігор в усьому світі.

Раніше рекордною з продажу стала гра The Legend of Zelda, яку випустили в 1987 році. Кілька днів тому її продали за 870 тисяч доларів.

У будинку Heritage відзначили, що культурне значення цієї назви і його важливість для історії відеоігор мають першорядну роль, а стан цієї копії просто захоплює дух.

Відеогра Nintendo 64 – перша 3D-пригода талісмана Nintendo Маріо. Відомо, що серія відеоігор Super Mario Bros., розроблена для консолі Nintendo, стала найбільш продаваною в США і протягом 25 років зберігає провідні позиції в рейтингу відеоігор.

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Раніше була оприлюднена дата виходу і новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.