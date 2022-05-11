Як це було: остання місія NASA з обслуговування Хаббла – що сталося у космосі 11 травня

Остання місія з обслуговування Хаббла відбулася у космосі 11 травня 2009 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Місія STS-125 від NASA, що відбулася 11 травня 2009 року, увійшла в історію космосу як завершальна: цього дня астронавти встановили на телескоп Хаббл два нових прилади. Видовище було ще те: під спекотним, залитим хмарами небом Флориди космічний шатл "Атлантіс" з ревом злетів зі стартового майданчика в центрі Кеннеді NASA.

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Так, мега-телескоп укомплектували спектрографом Cosmic Origins, що дозволило NASA-Хабблу спостерігати слабкі об'єкти у космосі в ультрафіолетовому світлі. Нагадаємо також, що космічний супутник GOES East сфотографував повідомлення від матері-Землі.

Повертаючись до Хабблу – спектрограф допомагає дослідникам вивчати формування галактик та інших великомасштабних структур у Всесвіті. Другий інструмент, який встановили – ширококутна камера 3, яка "посунула" стару ширококутну та планетарну камеру 2.

П'яту та останню місію з обслуговування космічного телескопа Хаббл виконав космічний шатл Атлантіс

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Ця "старенька" була в тілі телескопа ще з часів першої сервісної місії, аж з 1993 року. Нова камера спостерігає Всесвіт у видимих, ближніх інфрачервоному та ультрафіолетовому світлах, але з більш високою роздільною здатністю та більшим полем зору, ніж у будь-якого зі старих інструментів Хаббла.

Місія тривала 13 днів, за цей час екіпаж з семи осіб виконав свої завдання, п'ять разів, вийшовши у відкритий космос.

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