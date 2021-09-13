Вибране в Instagram: в популярній мережі може з'явитися корисна функція

Instagram тестує нову функцію / Фото: REUTERS

Зараз користувачі Instagram покладаються на алгоритм Facebook, який залежить від багатьох факторів, в тому числі від того, наскільки популярна публікація в цілому і як часто користувач взаємодіє з певним обліковим записом.

Це потенційно може привести до того, що користувачі упустять корисний до перегляду контент в облікових записах, які вони рідко перевіряють, пише appleinsider.com.

При вивченні додатка мобільний розробник Алессандро Палуцці опублікував в Twitter функцію "Вибране", яка дозволяє користувачам відмічати певні облікові записи як свої улюблені.

Будь-які облікові записи, додані до вибраного, будуть відображатися вище в стрічці, незалежно від їхньої популярності або інших сигналів, які використовуються алгоритмом.

Користувачі зможуть створювати список обраних облікових записів, який буде видно тільки їм. При цьому, люди, які включені до списку вибраного або видалені з нього, не будуть проінформовані про це.

Втім, поки неясно, коли Instagram представить цю функцію і чи запустить її взагалі. Раніше ми писали, що Instagram тестує обмежувач образливих коментарів – функцію Limits.