Історичний момент: трансляція запуску найпотужнішого у світі телескопа

Телескоп "Джеймс Вебб" відкриє нові можливості у вивченні космосу / Фото: REUTERS
Запуск запланований на 14:20 за київським часом за допомогою ракети-носія Ariane 5. Стежити за історичною подією можна на нашому сайті у плеєрі нижче.
Через місяць після запуску телескоп вийде на робочу позицію, а перші фото Земля отримає лише за півроку. Номінальний строк роботи телескопа становить 5 років, але вчені сподіваються, що він прослужить 10 років.
Телескоп "Джеймса Вебба" замінить знаменитий "Хаббл", який працює протягом уже 31 року. Не дивно, що останнім часом його супроводжують різноманітні збої.
У чому його особливість
Телескоп "Джеймса Вебба" – це обсерваторія нового покоління, покликана допомогти вченим відповісти на деякі з найважливіших питань про наш Всесвіт і його походження.
Спостерігаючи за світлом у ближньому інфрачервоному діапазоні, Вебб зможе заглядати дуже далеко в космос і, отже, дуже далеко у часі.
Вебб вивчатиме ранні моменти Всесвіту, зореутворення, далекі екзопланети, і вчені навіть сподіваються, що це допоможе їм зрозуміти темну матерію.
Чому його довго не могли запустити
Про запуск телескопа почали говорити ще 2007 року, але в результаті астрономам довелося чекати понад 10 років. За цей час вартість "Джеймса Вебба" зросла з 1 мільярда до 10 мільярдів доларів!
Запустити телескоп планували ще 2014 року, але реально до цього кроку перейшли лише 2018-го. Але з того часу NASA довелося неодноразово переносити дату запуску телескопа – причиною ставали і поломка ракети-носія, і пандемія, і негода.
Що за скандал був із його назвою
Телескоп названий на честь колишнього глави NASA Джеймса Вебба. Вебб керував космічним агентством з 1961 по 1968 рік, пішовши на пенсію всього за кілька місяців до того, як NASA відправило першу людину на Місяць.
Критики Вебба стверджують, що він був замішаний у дискримінації співробітників NASA з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.
Було навіть створено петицію з вимогою перейменувати телескоп, але в NASA вирішили залишити назву.