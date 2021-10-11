Історичний договір про озоновий шар запобіжить більше 400 млн випадків захворювання на рак

Руйнування озонового шару змусило світ прийняти Монреальський протокол / Фото: REUTERS

Мексиканський хімік Маріо Моліна ще в минулому столітті передбачив шкоду хімічних елементів, використовуваних в холодоагентах і аерозольних балончиках, на озоновий шар Землі.

Ці речовини випаровувалися і зникали в стратосферу, де виділяли хлор. Моліна попередив, що хлор атакує озоновий шар, який допомагає захистити Землю від шкідливого ультрафіолетового випромінювання сонця.

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Спочатку його відкриття були зустрінуті скептично, але в 1985 році троє британських вчених виявили величезну "діру" в озоновому шарі над Антарктидою.

Озонова діра над Антарктидою. Фото: Wikipedia

Тільки після цього в світі задумалися про порятунок планети і прийняли Монреальський протокол, який передбачав скорочення викидів хімічних речовин, а також повну відмова від озоноруйнівних хімікатів.

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Згідно з новим дослідженням, глобальний договір, може запобігти 443 млн випадків захворювання на рак шкіри і 63 мільйони випадків пошкодження зору до кінця цього століття.

Зменшення викидів врятувало світ від катастрофи. Фото: Wikipedia

"Ми позбулися катастрофи", – розповідала Джулія Лі-Тейлор, науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень, яка є співавтором статті про Монреальський протокол, пише scientificamerican.com.

Скорочення викидів хімічних речовин, в тому числі гідрофторвуглеців і хлорфторуглеродов, фреонів та інших руйнівників озону, призведе до зниження УФ-випромінювання до рівнів 1980 року до 2040 року.

Свого часу колишній генеральний секретар ООН Кофі Аннан припустив, що Монреальський протокол був найуспішнішою міжнародною угодою.

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