Імпічмент Путіну! У Росії на держсайтах вимагають зміни влади

Росіяни бачили заклик до імпічменту Путіна замість держсайтів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Хакери атакували арбітражні суди Приморського, Красноярського і Хабаровського краю, Новосибірської та Курської областей, Москви та п'яти регіонів Уральського федерального округу.

Читайте також: В українській кіберармії вже 300 тисяч людей: як туди потрапити та чим вони займаються

Реклама

Замість головної сторінки на всіх сайтах показувалося повідомлення: "Путін – терорист номер 1. Гаага чекає на тебе і всіх вас ублюдки. Імпічмент! Свободу всім політв'язням!"

Робота сайтів була паралізована на більш ніж три години. Тим не менш, у Росії стверджують, що на роботу інстанції атака не вплинула, пише meduza.io.

Реклама

Раніше ми писали, що Anonymous зламали сайт Росатому і передали привіт Путіну. Хакерська група зламала сайт російської державної корпорації з атомної енергії та злила гігабайти даних.

До речі, що в Україні створили онлайн-гра для боротьби з Росією – можна атакувати ворога, не виходячи із дому.