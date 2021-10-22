Гра для керівників: як проєкт Кібербосс став найкращим в країні

"Кібербосс". Корпоративна гра для менеджерів "Медіа Групи Україна" стала найкращою в країні / Фото: Колаж: Сьогодні
Проєкт з навчання керівників "Медіа Групи Україна" (МГУ) визнаний найкращим в країні.
Команда ейчарів отримала перемогу у двох номінаціях "HR-digital" та "Столиця" провідної премії країни "HR-бренд", щорічної незалежної авторитетної премії за найкращі проєкти в галузі управління персоналом.
Кібербосс – що це
Гра "Кібербос" – програма навчання керівників МГУ" практикам регулярного менеджменту. Гра занурює учасників у віртуальний світ кіберпанку (технологічне майбутнє), де вони змагаються за звання Кібербос. .
Мета проекту – трансформація корпоративної культури через поглиблення управлінської експертизи. Головна ідея навчання – орієнтація на застосування стандартних управлінських інструментів в практичній діяльності керівника, його операційна довершеність.
Унікальність та оригінальність проекту є в тому, що одразу 200 керівників беруть участь в навчанні. Залучається ТОП-менеджерів в якості експертів. Розробка проекту на 100% власними силами.
Як проходить навчання
Формат навчання – microlearning. Щотижня учасники отримують доступ до нової лекції, тривалість якої не перевищує 15-ти хвилин, та завдання: відповідь на одне теоретичне питання до лекції; ранжування відповідей інших учасників та їх коментування (зворотній зв’язок).
Всього программа навчання передбачає 8 модулів:
- планування;
- делегування;
- зворотній зв’язок;
- інтерв’ю за компетенціями;
- проведення нарад;
- компенсації та льготи;
- фінанси для нефінансистів;
- командоутворення.
Баланс теорії і практики
"Загалом, максимальна зайнятість на тиждень складає 50 хвилин максимум. Навчання розраховано на рік. Такий формат був незвичним для наших колег, проте ми маємо багато позитивних відгуків про те, що є можливість навчатися осмислено та імплементувати знання поступово в свою управлінську практику.
Гейміфікація так захопила управлінців, що вони щоразу цікавляться, хто насправді Мімі (чат-бот, хто надсилає завдання учасникам та відповідає на всі питання) та хто з учасників наразі знаходиться в ТОПі рейтингу (адже рейтинг є анонімним).
20% теорії та 80% практики, щоб скоріше впроваджувати у життя та ефективно керувати своєю командою", – коментує директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко.
Гра має модульний та довготривалий характер, бо акцент робиться не на теоретичних знаннях, а на зміні поведінки. Це допомагає крок за кроком досягати досконалості в своїй операційній діяльності та обмінюватися досвідом один з одним.