Гра для керівників: як проєкт Кібербосс став найкращим в країні

"Кібербосс". Корпоративна гра для менеджерів "Медіа Групи Україна" стала найкращою в країні / Фото: Колаж: Сьогодні

Проєкт з навчання керівників "Медіа Групи Україна" (МГУ) визнаний найкращим в країні.

Команда ейчарів отримала перемогу у двох номінаціях "HR-digital" та "Столиця" провідної премії країни "HR-бренд", щорічної незалежної авторитетної премії за найкращі проєкти в галузі управління персоналом.

Кібербосс – що це

Гра "Кібербос" – програма навчання керівників МГУ" практикам регулярного менеджменту. Гра занурює учасників у віртуальний світ кіберпанку (технологічне майбутнє), де вони змагаються за звання Кібербос. .

Скрін з гри Кібербосс

Мета проекту – трансформація корпоративної культури через поглиблення управлінської експертизи. Головна ідея навчання – орієнтація на застосування стандартних управлінських інструментів в практичній діяльності керівника, його операційна довершеність.

Унікальність та оригінальність проекту є в тому, що одразу 200 керівників беруть участь в навчанні. Залучається ТОП-менеджерів в якості експертів. Розробка проекту на 100% власними силами.

Як проходить навчання

Формат навчання – microlearning. Щотижня учасники отримують доступ до нової лекції, тривалість якої не перевищує 15-ти хвилин, та завдання: відповідь на одне теоретичне питання до лекції; ранжування відповідей інших учасників та їх коментування (зворотній зв’язок).

Всього программа навчання передбачає 8 модулів:

планування;

делегування;

зворотній зв’язок;

інтерв’ю за компетенціями;

проведення нарад;

компенсації та льготи;

фінанси для нефінансистів;

командоутворення.

Баланс теорії і практики

"Загалом, максимальна зайнятість на тиждень складає 50 хвилин максимум. Навчання розраховано на рік. Такий формат був незвичним для наших колег, проте ми маємо багато позитивних відгуків про те, що є можливість навчатися осмислено та імплементувати знання поступово в свою управлінську практику.

Гейміфікація так захопила управлінців, що вони щоразу цікавляться, хто насправді Мімі (чат-бот, хто надсилає завдання учасникам та відповідає на всі питання) та хто з учасників наразі знаходиться в ТОПі рейтингу (адже рейтинг є анонімним).

20% теорії та 80% практики, щоб скоріше впроваджувати у життя та ефективно керувати своєю командою", – коментує директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко.

Директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко

Гра має модульний та довготривалий характер, бо акцент робиться не на теоретичних знаннях, а на зміні поведінки. Це допомагає крок за кроком досягати досконалості в своїй операційній діяльності та обмінюватися досвідом один з одним.