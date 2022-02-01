Hubble показав знімок "космічного дивака": що це за галактика

Hubble показал галактику-чудака / Фото: Getty Images, ESA

Крихітка галактика NGC 1705 перебуває в південному сузір'ї Живописця і розташована приблизно в 17 млн світлових років від Землі.

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Її називають космічним диваком: він маленький, неправильної форми і нещодавно пережив спалах зіркоутворення, пише Esahubble.

Такі карликові неправильні галактики можуть дати цінну інформацію про загальну еволюцію галактик.

Зазвичай, вони містять мало елементів, крім водню або гелію, і вважаються схожими на ранні галактики нашого Всесвіту.

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Це не вперше, коли Хаббл фотографує NGC 1705 – астрономи зазирнули у серце галактики у 1999 році.

Та оновлений телескоп надав багатший та набагато докладніший портрет неправильної галактики.

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