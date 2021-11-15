Хакери зламали сервер ФБР та розіслали 100 тисяч листів

Хакери змогли зламати сервер ФБР / Фото: Pixabay

Хакери зламали електронну пошту ФБР і відправили від імені бюро, з його сервера, спам-листи не менше ніж 100 тисяч людей.

Інформацію повідомила у Twitter Міжнародна організація Spamhaus Project, що спеціалізується на аналізі загроз, пов'язаних зі спамом та фішингом.

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Підроблені електронні листи, за даними NBC News, приходили з адреси, що закінчується на "ic.fbi.gov". У самому бюро підтвердили інформацію та наголосили, що швидко відключили обладнання, яке давало можливість такої розсилки.

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У ФБР визнали, що це не перший випадок спроби злому, але перший, коли зловмисник зміг розіслати спам такій кількості людей.

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Мотиви зловмисника, який зламав систему, незрозумілі: електронний лист згадував Вінні Троя – відомого автора, який вистежує хакерів і описує їхню діяльність, і кіберзлочинну групу The Dark Overlord. Night Lion Security, яку представляє Троя, у січні 2021 року написала про цю структуру.

Водночас відомо, що хакер зареєстрував адресу як адресу Групи з виявлення та аналізу кіберзагроз Міністерства внутрішньої безпеки США. Цієї групи не існує щонайменше два роки.

Хакер або хакери почали розсилати листи в ніч на суботу в Нью-Йорку. За даними Spamhaus, до електронних листів не було прикріплене зловмисне програмне забезпечення.

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Голова відділу професійних послуг компанії з кібербезпеки BlueVoyant Остін Берглас запевнив, що зламана система електронної пошти не використовувалася агентами для надсилання секретної інформації.

Інцидент стався після низки гучних збоїв в урядових мережах США та хакерських атак, які американська влада пов'язувала з Росією. Раніше СБУ також викрила російських хакерів.