Зонд виявив гігантський пень із кільцями на Марсі (фото)

На Марсі знайшли унікальний кратер / Фото: NASA
ExoMars Trace Gas Orbiter зняв північ Ацидалійської рівнини – поверхня нагадує зріз дерева з концентричними кільцями, що відзначають його вік.
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Однак, це не пень інопланетного дерева, а скоріше, крижаний ударний кратер, зазначають астрономи, пише Live Science.
Саме ця рівнина була місцем висадки людини на Марс у науково-фантастичному романі та однойменному фільмі "Марсіанин".
Хоча кільця кратера не говорять про його вік, візерунки всередині кратера можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти, з чого складається його структура, що відбувалося на планеті раніше.
Як мінімум, кратер битком набитий відкладами, багатими на водяний лід. Відкладення просіли в кратері внаслідок зміни нахилу або осі обертання планети.
Нахил планети Землі також викликає сезонні зміни. Кільця кратера та помітні тріщини, ймовірно, пов'язані зі змінами клімату з плином часу.
Також вони є результатом зміни пір року та температури, через що матеріал у кратері розширюється та стискається залежно від спеки та холоду.
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