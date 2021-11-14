Фанні Мендельсон: хто така і чому Google присвятив їй дудл

Google присвятив дудл Фанні Мендельсон

Фанні була найстаршою в сім'ї з чотирьох дітей. Разом із братом Феліксом вона з юних років займалася музикою. Але потім їй заборонив батько – настав час думати про заміжжя.

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Тим не менш, Фанні не закинула музику і потай пересилала свої творіння братові. А після заміжжя чоловік Фанні художник Вільгельм Гензель наполяг, щоб вона продовжувала займатися музикою.

Втім, через свою сором'язливість більшість робіт дівчини так і залишалися зберігатись у неї в столі.

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А в цей час слава про її знаменитого брата гриміла не весь світ. Фелікс Мендельсон – автор того самого весільного маршу.

Але часто він видавав твори сестри за свої власні. Достеменно відомо, про шість творів. Про одного з них він особисто зізнався, коли отримав похвалу від королеви Вікторії.

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Фанні померла лише у 41-річному віці внаслідок серцевого нападу під час репетиції ораторія "Вальпургієва ніч". За кілька місяців не стало і її брата.

Фанні залишила по собі близько 500 музичних творів. А скільки ще приписали її братові...

Google Doodle – тематичні малюнки Google – своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, що з'являються на головній сторінці пошукової системи.