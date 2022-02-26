Facebook ввів санкції проти Росії, у відповідь РФ блокує соцмережу

Facebook ввів санкції проти України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У відповідь на агресію проти України Facebook заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та займатися монетизацією у соцмережі.

"Ми забороняємо російським державним ЗМІ показувати рекламу та здійснювати монетизацію на нашій платформі по всьому світу", – написав у Twitter голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер, яку цитує bbc.com.

У відповідь Роскомнагляд почав частково обмежувати доступ до соціальної мережі у Росії.

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Також 25 лютого Генеральною прокуратурою РФ за погодженням з МЗС визнали Facebook причетною до порушення основоположних прав та свобод людини, а також прав та свобод громадян Росії. Про це повідомляє epravda.com.ua.

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