Європа відмовилася співпрацювати з Росією у вивченні Марса

ЄКА відмовилось співпрацювати з Роскосмосом з місією ExoMars / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Керівництво ЄКА засудило дії Росії в Україні та висловлює співчуття людським жертвам та трагічним наслідкам агресії проти України.

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В організації визнали неможливим співпрацю з Роскосмосом за програмою ExoMars, запуск якої планувався 2022 року.

Генеральному директору компанії доручили знайти альтернативні варіанти для продовження діяльності програми, пишуть на сайті ЄКА.

ExoMars – спільна програма ЄКА та Роскосмосу з вивчення Марса. За програмою вже було здійснено запуск автоматичної міжпланетної станції ExoMars-2016 та готувався запуск ExoMars-2022.

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Раніше ми писали, що Росія взяла у заручники британські супутники у відповідь на розірвання контракту. Запуск партії супутників OneWeb на ракеті носія "Союз-2.1б", який мав відбутися 5 березня з космодрому Байконур, скасовано за рішенням керівництва компанії.