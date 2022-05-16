Джеймс Бонд просто відпочиває – компанія U-Boat Worx створила підводний човен для вечірки під водою на 120 персон

Компанія U-Boat Worx створила підводний човен для вечірки під водою на 120 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

U-Boat Worx, компанія, що виготовляє приватні підводні човни, розробила нову модель: сумбарину площею понад 1600 квадратних футів, які можна використовувати для вечірок. Джеймс Бонд позаздрив би, жартують творці човна.

Підводний човен називається UWEP, абревіатура від Under Water Entertainment Platform, і має розміри 115 футів завдовжки, 25 футів завширшки і 23 фути заввишки. Поки одні шукають натхнення під водою, астронавтка NASA "осідлала" космічну станцію та хвалиться крутими фото

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Усього субмарину може вмістити 120 пасажирів, що для підводного човна досить багато / Фото: interestingengineering

Субмарину ж, вірніше її понад 1600 квадратних футів площі можна використовувати для розважальних цілей. Усього підводний човен може вмістити 120 пасажирів, що для підводного човна досить багато. Корабель живиться від батареї потужністю 1,2 мегават-години, яка знаходиться під днищем корабля.

Ця батарея працює 18 годин без підзарядки та дозволяє підводному човну розвивати максимальну швидкість майже 3 милі в годину під водою і досягати глибини близько 650 футів. У разі надзвичайної ситуації субмарина також може похвалитися системою резервного живлення, яку можна активувати.

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У результаті критичні системи залишаються включеними протягом 96 годин, поки не прибуде рятувальна служба Творці підводного корабля також оснастили його жахливими підводними прожекторами, що дають достатньо світла, щоб миттю побачити підводну поверхню.

UWEP може розвивати максимальну швидкість майже 3 милі на годину під водою та досягати глибини близько 650 / Фото: interestingengineering

І останнє, але не менш важливе: коли підводний човен не занурений у воду, його верхня частина служить просторою палубою для відпочинку. Люди можуть вийти на неї, щоб подихати свіжим повітрям або насолодитися чудовим видом на море. Захисні поручні оточують весь корабель, що робить його безпечним для відпочиваючих.

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Поки що UWEP занадто дорога для нас, простих людей, але може статися так, що яка-небудь туристична компанія купить її і п редложит тури на борту.

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