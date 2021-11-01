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Два мільярди за хвилину: Xiaomi похвалилася феноменальним стартом продажів Redmi Note 11

Олександр Трикіша
1 листопада, 12:22
28 жовтня Xiaomi представила нову лінійку своїх смартфонів Redmi Note 11. Новинка продається поки що тільки в Китаї, але вже встигла побити рекорди з продажу

Xiaomi прозвітувала про старт продажу своєї нової лінійки смартфонів

Як повідомили у компанії, всього за годину було продано понад 500 000 одиниць лінійки Redmi Note 11.

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Більше того, Xiaomi також повідомила, що всього за 1 хвилину і 45 секунд після початку продажу їй вдалося продати продукції на суму понад 2 мільярди юанів (близько 310 мільйонів доларів). Менш ніж за годину обсяг продажів подвоївся, пише gizmochina.com.

У лінійці три моделі – Redmi Note 11, Note 11 Pro та Note 11 Pro+.

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Note 11 Note 11 Pro Note 11 Pro+
Екран 6,6'' (2400×1080) 90 Гц6,67'' (2400×1080) 120 Гц6,67'' (2400×1080) 120 Гц
Процесор MediaTek Dimensity 810 5GMediaTek Dimensity 920 5GMediaTek Dimensity 920 5G
Камера 50 Мп+8Мп108Мп+8Мп+2Мп108Мп+8Мп+2Мп
Фронтальна камера 16 Мп16 Мп16 Мп
ОС Android 11Android 11Android 11
Батарея 5000 мАг (33 Вт)5160 мАг (67 Вт)4500 мАг (120 Вт)
Оперативна пам'ять 4/8 Гб6/8 Гб6/8 Гб
Зберігання 128/256 Гб128/256 Гб128/256 Гб

Вартість базової моделі Redmi Note 11 4/128 Гб починається зі 187 доларів, а топова модель у лінійці – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – коштує 359 доларів.