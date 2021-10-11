Дуров в день народження назвав найбільш недооцінені і переоцінені речі: серед них – соцмережі

Павло Дуров включив соцмережі в список переоцінених речей в житті / Фото: Getty Images

У число недооцінених увійшло всього три пункта, а в переоцінених – цілих сім. Примітно, що бізнесмен, який створив свій статок за допомогою соціальної мережі, називає ці ж соцмережі одними з найбільш переоцінених речей в світі. Список він опублікував на своїй сторінці в Telegram.

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Недооцінені

1. Сон. Сон підвищує імунітет, креативність і психологічне благополуччя.

2. Природа. Природа – це середовище, в якому ми біологічно створені, щоб відчувати себе добре.

3. Самотність. Перебування на самоті дає свободу здійснювати духовні та інтелектуальні прориви.

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Павло Дуров / Фото: instagram.com/durov

Переоцінені

1. Великі міста. Великі міста – джерела забруднення, злочинності і шуму. Добре мати доступ до ресурсів, але бажано жити за їх межами.

2. Ресторани. Ресторани пропонують найповільніший і найменш ефективний спосіб харчування. Домашнє приготування їжі дозволяє дотримуватися більш здорової дієти і краще контролювати інгредієнти.

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3. Спекотна погода. Сонячна погода може призвести не тільки до розслабленого поведінки, але і до ризику раку і швидшому старінню. Більш холодні температури, навпаки, прояснюють дух, тіло і розум.

4. Мода. Нескінченне прагнення відповідати мінливим тенденціям дорого і непотрібно. Зосередження уваги на зручному одязі спрощує життя і звільняє місце для важливих речей.

5. Нерухомість. Купівля нерухомості часто обмежує вибір і є сумнівною інвестицією. Оренда дає більше свободи пересування і вивчення різних локацій.

6. Соціальні мережі. Безперервний потік сміття, захаращення наші уми з соціальних мереж, знижує наше щастя і творчі здібності. Відключення від цих інтернет-сервісів – краще, що ми можемо зробити в будь-який день.

7. Поради від знаменитостей. Відомі люди часто дають необгрунтовані поради за межами своєї області знань. У всьому, що важливо в житті, найкраще покладатися на точну науку і думку експертів.

Павло Дуров. Фото: facebook.com/durov

Хто такий Павло Дуров