Для тих, хто прогавив затемнення – приголомшливі знімки повного кривавого Місяця

Приголомшливі знімки місячного затемнення на тлі тіні Землі зробили позавчора, з 15 на 16 травня

Перше травневе повне місячне затемнення, яке спостерігали жителі двох Америк, Європи та частини тихоокеанського узбережжя, вражає своєю красою. Погода була прихильна до цих регіонів, і сотні "астрономів" змогли спостерігати кривавий Місяць.

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Сотні тисяч "зірок" на планеті змогли спостерігати суперкольоровий кривавий Місяць

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А раніше ми писали, як вогненна куля налякала британців , а навздогін вибух: метеорит упіймали 15 відеокамер веб-сайту UKMON. Минулого ж вікенду, вірніше повне місячне затемнення сталося з 15 на 16 травня, Місяць знаходився поблизу своєї найближчої точки до Землі.

Коли повний місяць збігається з максимальним зближенням Землі та Місяця, таке явище називається супермісяцем

Це дозволило як роздивитися саме затемнення, та й зробити приголомшливі фото. Тобто в такі дні повня збігається з максимальним зближенням Землі та Місяця, таке явище називається супермісяцем.

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Коли промені Сонця потрапляють на поверхню Місяця через призму земної атмосфери, вона набуває червоно-бурого відтінку

Внаслідок цього зближення промені Сонця потрапляють на поверхню Місяця через призму земної атмосфери, і супутник набуває червоно-бурого відтінку, звідси і з'явилася назва "кривавий Місяць".

Вигляд на повний місяць був у деяких регіонах Землі недоступний через погану погоду

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Особливо вразив багатьох знімок фотографа Мартіна Бернетті, де показаний захоплюючий вид кривавого Місяця поблизу його піку зі смугою зеленого світла, що надає справді космічного вигляду.

Місяць зафіксував фотограф Мартін Бернетті поблизу її піку зі смугою зеленого світла

Бернетті зробив цей знімок із Сантьяго, Чилі, де вид на повний місяць був дуже доступний. На відміну від інших регіонів, наприклад, Західного узбережжя США, де

Також раніше ми писали, що супутник NASA зняв найпотужнішу геомагнітну бурю Землі.