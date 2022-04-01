Цифрова блокада продовжується: які санкції запровадили проти Росії за останню добу

Санкції проти путінської Росії збільшуються / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував список технологічних компаній, які запровадили санкції проти Росії за останню добу.
Читайте також: В Україні закривають інтернет провайдерів через небажання блокувати російську пропаганду
Санкції проти РФ на 1 квітня
- Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.
- Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.
- Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Panduit продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди.
- Johnson Controls призупинили роботу у РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.
- Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
- Honeywell призупинили практично всі продажі у РФ. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні послуги, транспортаційні системи.
- Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.
- Citrix призупинили всі продажі у РФ. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
- Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.
- Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".
Раніше ми писали, що Microsoft залишився в Росії, незважаючи на заяву про відхід, натомість інші гіганти пішли під тиском працівників.