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Цифрова блокада продовжується: які санкції запровадили проти Росії за останню добу

Олександр Трикіша
1 квітня, 10:08
Дедалі більше компаній оголошують про свій вихід із Росії – і це лише початок!

Санкції проти путінської Росії збільшуються / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував список технологічних компаній, які запровадили санкції проти Росії за останню добу.

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Санкції проти РФ на 1 квітня

  • Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на території так званих "ДНР" та "ЛНР". Marvell Technology Group — американська компанія — розробник напівпровідникової продукції.
  • Panduit повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Компанія продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди. Panduit — це світовий лідер в розробці і виробництві засобів комунікації.
  • Материнська компанія Atlona — Panduit — повідомляє, що тимчасово призупинила прийом замовлень і доставки клієнтам у Росії. Panduit продовжить виплачувати зарплати та пільги своїм російським членам команди.
  • Johnson Controls призупинили роботу у РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, і в повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення.
  • Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.
  • Honeywell призупинили практично всі продажі у РФ. Головна американська міжнародна корпорація, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні й контролюючі системи, інженерні послуги, транспортаційні системи.
  • Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії. Це міжнародна пошукова компанія зі штаб-квартирою у Чикаго.
  • Citrix призупинили всі продажі у РФ. Американська транснаціональна корпорація, яка надає серверні, програмні та комп'ютерні віртуалізації, ПЗ та технології хмари.
  • Akamai Technologies призупинила діяльність у Росії та Білорусі. Akamai — це провідний постачальник послуг для акселерації вебсайтів, провайдер платформ доставки.
  • Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проєктів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут".

Раніше ми писали, що Microsoft залишився в Росії, незважаючи на заяву про відхід, натомість інші гіганти пішли під тиском працівників.