Що станеться з вашим тілом, якщо ви помрете в космосі

Розкладання тіла в космосі відрізняється від звичного процесу на Землі / Фото: Pixabay

Буквально кілька днів тому компанія Blue Origin провела другий запуск своєї капсули New Shepard з туристами на борту, встановивши новий комічний рекорд. А Ілон Маск має намір відкрити колонію на Марсі.

З такими перспективам вченим вже пора думати про те, яким буде життя в космосі, а також про те, що станеться, якщо там хтось помре.

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Що відбувається з тілом на Землі

Після смерті тут, на Землі, людське тіло проходить кілька стадій розкладання. Вони були описані ще в 1247 році в роботі китайського вченого Сун Ци.

Якщо коротко:

Припиняється кровообіг, тіло остигає, м'язи стають жорсткими – це стан називають трупним задубіння.

Потім ферменти і білки руйнують стінки клітин, а бактерії з кишечника поширюються по всьому тілу і пожирають м'які тканини – починається гниття.

Є також зовнішні фактори, які впливають на процес розкладання, включаючи температуру, активність комах, спосіб поховання тіла (закопування, спалення, муміфікація і т.д.).

А як це буде в космосі?

Професор прикладної біологічної антропології університету Теессайд Тім Томпсон запропонував свою версію, яка була опублікована у виданні The Conversation.

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Різна гравітація на інших планетах, безумовно, вплине на стадію трупного задубіння. А відсутність гравітації у відкритому космосі означатиме, що кров не буде накопичуватися в так звані трупні плями.

Усередині скафандра трупне задубіння все одно виникне, оскільки воно є результатом припинення функцій організму.

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Проте, бактеріям з кишечника необхідний кисень, тому обмежена кількість повітря в скафандрі може значно уповільнити процес.

Мікроби з грунту також сприяють розкладанню, і тому будь-яке середовище, яка пригнічує дію мікробів, наприклад, надмірна посуха, збільшує шанси на збереження м'яких тканин.

Кістки – це живий матеріал, що складається як з органічних матеріалів, таких як кровоносні судини і колаген, так і з неорганічних матеріалів в кристалічній структурі. У музеях ми бачимо якраз неорганічні залишки.

Але в умовах, що відрізняються від умов на Землі, процес розкладання може повністю змінитися, замість скелета від тіла будуть залишатися тільки м'які тканини. Це вже не кажучи про відсутність на інших планетах комах і тварин-падальщиков.

Температура також є ключовим фактором розкладання. На Місяці, наприклад, температура може бути в діапазоні від 120 °С до -170 °С. Отже, на тілі можуть з'явитися ознаки зміни, викликаного впливом тепла або низьких температур.

У будь-якому випадку, майбутнім колоністам, ймовірно, доведеться винайти новий спосіб поховання тіл, з огляду на особливості тієї чи іншої планети.