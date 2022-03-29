Що відбувається? Поряд із Землею пролетів великий астероїд і мчить ще один

Повз Землю пронесеться четвертий астероїд за останні два тижні / Фото: Pixabay

Минулого тижня повз Землю пролетів астероїд, який міг б знищити ціле місто, і ось у понеділок поруч із нашою планетою знову пронісся позаземний гість.

Астероїд шириною близько 14 метрів пронісся повз Землю на відстані близько 150 тисяч кілометрів.

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Наскільки це далеко? Для порівняння, відстань між Землею та Місяцем становить 385 тисяч кілометрів.

Але на цьому проблеми не закінчуються. Вже 1 квітня до нас завітає ще одне позаземне тіло.

Астрономи підтвердили, що потенційно небезпечний астероїд діаметром від 110 до 260 метрів має максимально наблизитися до Землі цієї п'ятниці. Проте не треба панікувати – камінь пролетить від нас приблизно за 7,4 мільйона кілометрів.

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Нагадаємо, що 24 березня дуже близько до Землі пролетів астероїд розміром із холодильник. Його виявив угорський астроном Крістіан Сарнецьки.

А перед цим Сарнецьки виявив інший астероїд лише за дві години до того, як він урізався у Землю. На щастя, астероїд був дуже маленьким, приблизно 1 метр у діаметрі, він упав на північ від Ісландії.

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Як NASA визначає небезпеку астероїда

Астрономи вважають об'єкт, що зближується із Землею, загрозою, якщо він знаходиться в межах 7,4 мільйона кілометрів від планети та має діаметр не менше 140 метрів.

Якщо небесне тіло такої величини зіштовхнеться із Землею, воно може стерти з лиця землі міста та спустошити цілі регіони. Найбільші об'єкти – розміром 1 км і більше – можуть мати глобальні наслідки та призвести до масового вимирання.