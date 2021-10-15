Майбутнє поруч: робота-собаку озброїли снайперською гвинтівкою

Робота-собаку перетворили на смертоносну зброю / Фото: Twitter

Своє смертоносне творіння компанія представила на головному щорічному з'їзді Асоціації армії США у Вашингтоні. Робот-собака є новою версію серії роботизованих роботів Vision.

В даний час ВПС США випробовують неозброєну версію цих роботів для використання в якості охорони периметра на базі ВПС Тиндалл у Флориді.

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Робот-снайпер отримав ім'я Q-UGV. Робот оснащений модулем безпілотної гвинтівки спеціального призначення від Sword Defense і потужною снайперською гвинтівкою калібру 6,5 мм. У неї є денні та нічні камери і ефективна дальність дії 1200 метрів, пише newscientist.com.

Генеральний директор Ghost Robotics Джиро Паріх спростував домисли, що снайперська гвинтівка є автономною системою зброї.

"Вона повністю управляється віддаленим оператором. Є людина, керуючий зброєю, немає автономії або штучного інтелекту", – заявив Паріх.

Ghost Robotics розробляє чотириногих роботів з 2015 року і раніше демонструвала версії, оснащені доповненнями, включаючи зброю для знешкодження бомб.