Бомба-ракета – Avio випробували двигун нового покоління M10 на рідкому метані та кисні

Avio випробували двигун M10 на рідкому метані та кисні
Компанія Avio успішно провела перше випробування нового двигуна M10, що працює на рідкому кисні, рідкому паливі/метані. Це перший у своєму роді подібний двигун, успішно випробуваний саме у Європі.
А тим часом NASA відклали політ міні-корабля місії CAPSTONE на місяць на невизначений час. Двигун M10, який вважають "зеленим", тобто більше екологічним двигуном нового покоління, забезпечуватиме тягу 10 тонн і виробляється з широким використанням технологій виробництва адитивних шарів (ALM).
Загалом M10 є ключовою частиною розробки майбутньої ракети-носія Vega E, проекту, що координується ESA (Європейським космічним агентством), спрямованого на кваліфікацію наступника Vega C, починаючи з 2026 року.
Розробка M10 почалася кілька років тому з початкової співпраці між Avio та Італійським космічним агентством (ASI). Завдяки ASI були розроблені деякі ключові технології. Потім програму було створено в Європейському космічному агентстві як перспективне рішення для розгінного блоку Vega E.
Завдяки цій технології можна буде розширити асортимент продукції та гарантувати незалежний доступ до космосу для Європи у довгостроковій перспективі. Двигун буде мати можливість багаторазового перезапуску для виведення супутників на необхідні орбіти, а поєднання кисню і рідкого метану зробить його більш екологічним двигуном.
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