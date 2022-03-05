Нескінченна колона: супутник зняв пересування російської армії у бік Києва

Російську армію побачили з космосу / Фото: Twitter
Супутник зробив серію фотографій ще 28 лютого, а тепер їх перетворили на 3D-відео.
З огляду на те, що за цей час українська армія плідно знищувала ворога в усіх напрямках, сподіваємось, що більшість цієї техніки вже не існує.
На ранок 5 березня українські військові знищили понад 10 тисяч особового складу армії РФ, 269 танків, 945 бойових броньованих машин, понад 600 одиниць іншої техніки, 39 літаків, 40 вертольотів.
Читайте також:
- Біля Чернігова збито ще один ворожий літак: відео
- Ракетою точно в ціль! ЗСУ збили черговий вертоліт окупантів – відео
- Зеленський: Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили
- Українці змусили російських військових тікати із центру Херсона
- "На*уй додому!" У Мелітополі люди змусили відступати стріляючих окупантів (відео)