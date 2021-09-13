Стережись, Samsung! Xiaomi стане лідером ринку смартфонів протягом трьох років

Xiaomi планує вийти в лідери в наступні три роки / Фото: REUTERS

Для виконання поставленої мети у компанії є всі чинники – недавно Xiaomi вперше обійшла Samsung і на час стала найкращим брендом смартфонів у світі. До речі, смартфони Xiaomi входять в ТОП-10 кращих камерофонів.

Згідно з даними Counterpoint Research, Xiaomi вдалося обігнати Samsung за обсягом відвантажених пристроїв у червні 2021 року, пише mysmartprice.

Xiaomi Mi 11i / Фото: www.mi.com

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Факторами його зростання можна назвати падіння Huawei з домінуючого становища, якому судилося обігнати Samsung, але заборона на торгівлю в США і накладені на компанію санкції призвели до того, що вона суттєво втратила свої позиції у світі.

А у Samsung через наслідки COVID-19 у В'єтнамі виникли проблеми з поставками, тому компанія не змогла виконати достатній обсяг поставок своїх пристроїв у червні.

Лей Цзюнь прагне до того, щоб компанія вийшла в лідери протягом наступних трьох років на постійній основі. Очікується, що її недавній ребрендинг з Mi на Xiaomi також допоможе їй збільшити своє проникнення на західні ринки.