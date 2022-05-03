Астронавти показали, як танцюють вальс у невагомості на МКС

Астронавти станцювали вальс на МКС / Фото: скриншот

Члени екіпажу SpaceX Crew-3 трохи порадували на Міжнародній космічній станції перед поверненням додому.

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Астронавт Матіас Маурер опублікував у Twitter відео, на якому він та його партнери виконують танець у невагомості під вальс "На прекрасному блакитному Дунаї" Йоганна Штрауса.

Маурер зізнався, що таким чином астронавти перевіряють свої скафандри і називають це "вальсом підгонки скафандрів". Він додав, що йому не вистачатиме мікрогравітації і цих витівок.

Раджа Чарі з NASA, Том Маршберн та Кайла Беррон разом із Маурером із Європейського космічного агентства мають покинути Міжнародну космічну станцію в середу, а наступного дня приземлитися у море неподалік Флориди.

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Раніше ми писали, що ракету, що падає з космосу, зловили вертольотом. Спроба виявилася не зовсім вдалою, але власники компанії задоволені своїм експериментом.