Українці зможуть приймати дзвінки на Apple Watch без телефону

Тепер Apple Watch можна користуватися, залишивши телефон удома / Фото: Apple

Компанія розмістила на своєму сайті інструкцію про те, як отримувати повідомлення та дзвінки, а також відповідати на них за допомогою "розумного годинника", навіть якщо ви не взяли з собою телефон.

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Мобільний зв'язок можна активувати при першому налаштуванні Apple Watch для себе або для члена своєї сім'ї, пише Apple.

Це означає, що найближчим часом модель годинника з підтримкою LTE з'явиться у продажу і в нашій країні. До цього моменту така функція була доступна лише за межами України.

Різні оператори із членом сім'ї

Щоб підключитися, варто спочатку переконатися, що на iPhone та Apple Watch встановлено остання версія програмного забезпечення.

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Потрібно також перевірити, що ця функція точно підтримується оператором і тарифний план дозволяє її використання.

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Важливо: iPhone та Apple Watch повинні бути підключені до одного і того самого оператора, і при налаштуванні зв'язку на "розумному годиннику" ви повинні знаходитися в зоні його покриття.

Водночас на годиннику, який налаштовується для члена сім'ї, може використовуватися оператор, відмінний від вашого на iPhone.

Як налаштувати зв'язок для себе

Щоб розпочати налаштування нового годинника, знайдіть опцію "Параметри стільникового зв'язку", а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Ви також можете налаштувати стільниковий зв'язок для себе пізніше таким чином:

Відкрийте програму Apple Watch на iPhone;

Перейдіть на вкладку "Мій годинник" і натисніть "Стільниковий зв'язок";

Натисніть "Налаштувати стільниковий зв'язок".

Виконайте вказівки щодо налаштування оператора мережі, зателефонуйте йому у випадку проблем.

Зв'язок із членами родини без iPhone

Можна також налаштувати Apple Watch із підтримкою стільникового зв'язку для членів родини, які не мають iPhone.

Якщо ваш оператор стільникового зв'язку підтримує використання керованих Apple Watch, ви можете додати годинник у свій тарифний план під час налаштування.

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Знайдіть параметр "налаштування стільникового зв'язку", а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Якщо ви одразу не зробили цього, виконайте наступні дії:

Відкрийте програму Watch на iPhone;

Торкніться опції "Усі годинники", виберіть Apple Watch члена родини, а потім торкніться "Готово";

Торкніться "Стільник", а потім – "Налаштувати стільник";

Виконайте вказівки щодо налаштування оператора мережі, зв'яжіться з ним у разі потреби.

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Щоб переглянути номер телефону, прив'язаний до годинника Apple Watch члена сім'ї після налаштування стільникового зв'язку, перейдіть до "Параметри" на годиннику та виберіть "Телефон".

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