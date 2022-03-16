Anonymous зламали сайт Росатома і передали привіт Путіну

Anonymous зламали сайт "Росатома" / Фото: Колаж: Сьогодні
Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).
На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.
"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиїсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous в Twitter.
Що сталося
- Як ми писали раніше, співробітники "Росатома" допомагають підривати боєприпаси на Запорізькій АЕС російським окупантам.
- Вони прибули на станцію після того, як російські війська взяли під контроль ЗАЕС. За заявою українського "Енергоатома", російський концерн таким чином порушує всі встановлені міжнародні правила та вимоги ядерної та радіаційної безпеки.
- Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС воєнним злочином.