Anonymous зламали сайт Росатома і передали привіт Путіну

Anonymous зламали сайт "Росатома" / Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасово офіційний сайт корпорації не працював. Під гарячу руку хакерів також потрапили російський оператор АЕС "Росенергоатом" та Всеросійський науково-дослідний інститут експлуатації атомних електростанцій (ВНДІАЕС).

На кожному з цих сайтів була додана нова html-сторінка з посланням президенту РФ Володимиру Путіну – #FCKPTN.

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"І перш ніж ви запитаєте: ні, це не атомна станція була зламана, ми ніколи не будемо наражати на небезпеку чиїсь життя. Сайт був зламаний", – пояснили Anonymous в Twitter.

Що сталося