Анексію Криму приховували, але ще один напад на Україну МКС не переживе

Агресія Росії загрожує розвалом МКС / Фото: Колаж: Сьогодні
МКС, створена спільно США, Росією, Японією, Канадою та Європейським космічним агентством, до останнього часу залишалася ізольованою від геополітичної битви, назріває на кордоні України.
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Але агресія Росії зрештою може покласти край американо-російському партнерству у космосі.
"Мене лякає, що якщо агресія перейде в гарячу фазу, МКС буде важко вижити. На жаль, я думаю, що цьому судилося статися", – сказав CNN колишній астронавт NASA Гаррет Райзман.
Втім, сказати про розкол у космосі легше, ніж зробити. Астронавти залежать один від одного та свого обладнання, живучи та працюючи в небезпечному вакуумі космічного простору.
"Російський сегмент не може функціонувати без електрики на американській стороні, а американська сторона не може функціонувати без силових установок, що знаходяться на російській стороні", – розповідає Райзман.
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Більше того, астронавтам доводиться у прямому розумінні слова пити сечу один одного для виживання. У переробленому вигляді, звісно.
"Насправді ми переробляємо сечу космонавтів, щоб отримати більше води для пиття. Тепер це виходить за межі політики. Це виживання.
"Завжди було клопітно йти і питати у кого-небудь, чи можна позичити бачок із їхньою сечею", – поділилися враженнями про життя на орбіті астронавти NASA Рік Мастраккіо та Стів Суонсон.
Як на МКС реагували на анексію Криму у 2014 році
Коли у 2014 році Росія окупувала і згодом анексувала Крим, астронавти Мастраккіо та Суонсон перебували на борту МКС Вони кажуть, що ніхто в Центрі управління польотами в Х'юстоні навіть не згадав про напруженість, що триває.
"Ніхто не говорив про це. Це було зовсім так, начебто цього не відбувається. Ми просто займалися своїми звичайними справами і не турбувалися про це", – згадував Суонсон.
Проте астронавти обговорювали між собою події в Україні.
"Не було жодних звинувачень, хто має рацію, хто винен. Просто обговорювалися різні точки зору", – додав Мастраккіо.
Росія шантажувала США
Це зараз є Ілон Маск зі своїм SpaceX, а 2014 року, коли Росія анексувала Крим, США повністю покладалися на російські ракети "Союз". І після запровадження санкцій російська верхівка погрожувала використовувати станцію як козир у геополітичній війні.
"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батуту", – заявив тоді глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.
Росія свої загрози в життя не втілила, хоча астронавти розповідали про занепокоєння та рідних на Землі, що вони можуть застрягти у космосі.