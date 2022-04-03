Американська розвідка потирає руки: Україна захопила новітню техніку ППО Росії

Україна захоплює новітню техніку Росії / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Декілька днів українці захопили одну з найсучасніших російських військових машин – 9С935, яка поєднується з широким спектром російських систем ППО.

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Комплект засобів автоматизації стрільців-зенітників входить до комплекту засобів автоматизації ППО під назвою "Барнаул-Т", яка використовується для управління засобами протиповітряної оборони.

Аналогічна система була захоплена раніше цього місяця і навіть використовувалася українськими силами.

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Система "Барнаул-Т" експлуатується вже понад десять років і поєднує різні елементи російської системи ППО малої дальності. Через невелику площу він дуже мобільний і може використовуватися сухопутними військами, тому ці системи прибули в Україну.

Система має високий рівень автоматизації і може працювати спільно з гусеничними зенітно-ракетними комплексами "Тор-М" та 9К35 "Стріла". При необхідності він також може використовуватися з російським колісним ЗРК 9К33-Оса або зенітно-ракетними переносними комплексами (ПЗРК) 9К333 "Верба".

На факт захоплення цінної техніки звернули увагу у виданні interestingengineering.com і припустили, що Україна як союзник ділиться даними про захоплену техніку зі США. До речі, ми вже писали, що США поставить смертоносні дрони-камікадзе.

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Цілком можливо, що США отримали доступ до цих захоплених систем і зайняті тим, щоб зрозуміти, як вони функціонують.

Оскільки під час цього конфлікту українські сили здійснили безліч захоплень, американська розвідка на наступні кілька місяців має повно роботи, додає видання.