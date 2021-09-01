1 вересня Google представив новий дудл до Дня знань

Гугл присвятив дудл Дню знань / Фото: google.com

Сьогодні, 1 вересня, головна сторінка Google прикрашена новим тематичним дудлом на честь Дня знань, який традиційно цього дня відзначається в багатьох країнах.

На новому дудлі зображений логотип Google, намальований кольоровими олівцями, а замість букви "L" красується зелений олівець. Дудл присвячений першому навчальному дню-2021.

Крім того, на зображенні є тематичні предмети і символи, які асоціюються зі школою: глобус, калькулятор, атоми, зошит, лінійка тощо.

Якщо натиснути на картинку, то пошуковик переходить на запит "День знань – 2021" з безліччю статей, присвячених цій темі.

Реклама

Дивіться відео, як відзначається 1 вересня в Києві:

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання і яскраві картинки з Днем знань.