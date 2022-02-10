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Зонд впервые снял континенты и равнины Венеры – близнеца Земли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 февраля, 05:45
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Зонд NASA Parker Solar Probe сделал первые снимки поверхности Венеры в видимом свете из космоса
Поверхность Венеры смогли сфотографировать
Поверхность Венеры смогли сфотографировать / Фото: Wikipedia, NASA

Поверхность Венеры, окутанная густыми облаками, обычно скрыта от глаз. Но в двух недавних облетах планеты Паркер использовал свой широкоугольный формирователь изображений.

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Он помог сделать снимок всей ночной стороны в длинах волн видимого спектра, а также в ближнем инфракрасном диапазоне, пишет Phys.

Изображения показывают слабое свечение поверхности, что позволяет увидеть континенты, равнины и плато. Вокруг планеты также можно увидеть светящийся ореол кислорода в атмосфере.

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Такие изображения Венеры, которую часто называют близнецом Земли, могут помочь ученым узнать больше о геологии поверхности, о том, какие минералы могут там быть, и об эволюции планеты.

Учитывая сходство между планетами, эта информация может помочь ученым понять, почему Венера стала негостеприимной, а Земля превратилась в оазис.

Ранее мы писали о том, что на Солнце снова произошло извержение, которое обрушится на Землю 9-10 февраля, вызвав новую геомагнитную бурю.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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