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Защитник животных, погибший из-за встречи со скатом – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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22 февраля, 00:02
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Ровно 60 лет назад родился австралийский натуралист, тележурналист и телеведущий культового шоу "Охотник на крокодилов" Стив Ирвин
Известный любитель животных Стив Ирвин
Известный любитель животных Стив Ирвин / Фото: Коллаж: Сегодня

Не влюбиться в фауну Стив не мог априори – его родители имели небольшой собственный питомник диких животных. Будучи школьником, паренёк не только кормил братьев меньших, но и спасал многих из них: по его просьбе местные фермеры не убивали мешающих ведению хозяйств больших и малых "козявок", а обращались к Ирвину. Он отлавливал их и переселял в семейный питомник. Который к 29-летию в виде подарка перешел в полную его собственность.

"Именная" черепаха

Кроме того, натуралист за свои сбережения приобрел участки не только в Австралии, но и в США, Вануату, сохранив таким образом ареал обитания для исчезающих видов.

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Но главное увлечение – все-таки рептилии. Без малого сто серий "Охотника на крокодилов" без промедления закупаемые каналами Discovery и Animal Planet – тому убедительное подтверждение.

Прервать съемки пришлось лишь однажды. Находясь у побережья Мексики, команда приняла сигнал SOS от двух дайверов. Увы, несмотря на все усилия, спасти удалось только одного.

Подвижничество Стива не осталось незамеченным. У него есть звезда на голливудской "Аллее славы", а улица, где находился питомник, носит его имя. Да, частный питомник уже давно имеет название "Парк рептилий и фауны Квинсленда".

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Более того, существует даже черепаха Ирвина (Elseya irwini).

Медовый крокодил

Женившись на Терри, наш герой предложил девушке провести медовый месяц на природе. Неизвестно как бы та отреагировала, если бы заранее знала, какой сюрприз ее ожидал: "природой" оказались австралийские крокодильи болота.

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Как бы там ни было, а поездка вышла не только захватывающей, но и удачной. Именно съемки медового месяца легли в основу первой серии ставших знаменитыми "Охотника на крокодилов".

Видеопленку момента смерти уничтожили

4 сентября 2006-го у Большого Барьерного рифа продолжались съемки фильма "Смертельно опасные существа океана". Во время перерыва Ирвин решил сделать десяток-другой кадров для телевизионной программы дочери.

Поднырнул под ската-хвостокола, что тому не понравилось. Мгновенье и шип попадает прямо в сердце натуралиста – смерть наступила мгновенно.

Все детали трагедии зафиксировала камера оператора. Который передал видеопленку супруге погибшего. Та решила её уничтожить.

Кстати, похоронили Стива на закрытой церемонии в зоопарке, где он работал. Доступ посторонних к могиле не предусмотрен.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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