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Загадочный бриллиант из Книги рекордов Гиннесса выставят на аукционе: он мог прибыть из космоса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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18 января, 20:24
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Черный бриллиант Enigma весом 555,55 карата вскоре будет выставлен на торги в Лондоне. Его возраст может составлять до 4 миллиардов лет
Загадочный бриллиант мог прилететь из космоса
Загадочный бриллиант мог прилететь из космоса / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно данным Sotheby's, этот бриллиант является самым большим черным бриллиантом в мире и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как самый большой ограненный бриллиант.

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Черные бриллианты, также называемые карбонадо, чрезвычайно редки и находятся только в Бразилии и Центральной Америке.

Ученые до сих пор пытаются узнать, что делает эти ископаемые такими прочными и почему они встречаются только в ограниченном регионе.

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Анализ изотопов свинца показал, что этим породам около трех миллиардов лет. По одной из версий, редкие куски породы возникли в результате взрыва сверхновой звезды почти четыре миллиарда лет назад, а затем рухнули на Землю в виде метеорита.

Sotheby's так же придерживается внеземного происхождения в своих описаниях предмета, и помимо того, что это бриллиант весом 555,55 карата, он также имеет 55 граней, пишет interestingengineering.com.

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Кстати, аукционный дом будет принимать криптовалюту в качестве оплаты лота.

Ранее мы писали, что скелет самого крупного трицератопса продали за рекордную для Европы сумму. Скелет "Большого Джона" был обнаружен в Южной Дакоте, США, в 2014 году.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня Больше статей автора
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