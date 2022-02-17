За что на самом деле сожгли Джордано Бруно – история дня за минуту

В этот день 422 года назад в Риме на площади Кампо ди Фьоре по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения Джордано Бруно

422 года назад в Риме сожгли Джордано Бруно / Фото: Коллаж: Сегодня

На самом деле имя появившегося на свет у бедной крестьянки и наемного солдата сына – Филиппо. Джордано он стал в доминиканском монастыре, куда был отправлен, где провел десять лет, в 24 года получив сан священника и совершив первую службу.

Второе: неправильно величать его ученым, чей труд сопряжен с систематическими исследованиями и расчетами, – он чистой воды мыслитель.

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Удивительно, но в монастыре Джордано куда реже листает Библию, чем "Об обращении небесных сфер" Николая Коперника. И принимает сторону астронома. Вселенная бесконечна и состоит из множества миров; некоторые из последних – обитаемы; Земля обращается вокруг Солнца, а не наоборот; существуют настолько далекие планеты, что человек не может их видеть.

Духовенство восприняло "предательство" в штыки – "отщепенцу" пришлось покинуть Италию.

15 лет беглец меняет страны Европы, где неизменно становится персоной нон-грата. Издает книги "О бесконечности, Вселенной и мирах", "Пир на пепле" и – такая вот непоследовательность – труды по магии. Пишет поэзию.

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Все, созданное им, попало в католический "Индекс запрещённых книг".

Был на короткой ноге с французским королем Генрихом III, снабдившем его при расставании рекомендательными письмами.

Вел беседы с Уильямом Шекспиром.

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Стукач-аристократ

Разногласия с церковью Бруно имел годами. Но смрадную точку в мировоззренческом противостоянии поставил богач Джованни Мочениго, пригласивший философа дать серию уроков мнемоники. В самом ли деле аристократ стремился овладеть искусством запоминания или готовил западню? Впрочем, три доноса венецианскому Инквизитору говорят о многом.

"Подлянка" ученика стоила Бруно без малого 8 лет тюрьмы и, в конце концов, иезуитского костра.

Коррупционный матрас Ватикана

Пять лет том назад Папа Римский Франциск со страниц религиозного журнала La Civiltà cattolica заявил: "Коррупция в Ватикане есть. Но я спокоен. Если возникает проблема, то я пишу записку святому Иосифу и кладу ее под статуэтку, которая стоит у меня в комнате. Это статуя спящего святого Иосифа. Так что теперь он спит на матраце из записок!"

Невероятно, но, по данным ряда источников, в этом же духе вещал "еретик". Указывая верующим на "монастырские прибыли и недвижимость". Так что, не исключено, именно этот факт, а не "бесконечность Вселенной", привел Бруно на костер.

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