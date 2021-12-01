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Xiaomi зарегистрировала новую финансовую платформу

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 14:41
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Компания Xiaomi легализовала товарный знак Xiaomi Pay, хотя до того подала заявку на регистрацию еще и Mi Pay
Техногигант зарегистрировал свою финансовую систему
Техногигант зарегистрировал свою финансовую систему

Технологический гигант официально зарегистрировал финансовую платформу и, возможно, зарегистрирует еще одну.

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Товарный знак Xiaomi Pay был впервые применен еще в апреле 2021 года, недавно Xiaomi также подала заявку на регистрацию Mi Pay, пишет gizmochina.

Знаки имеют международную классификацию и относятся к категории управления финансовым имуществом.

Однако, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда Mi, она может в итоге переименовать платформу Mi Pay в Xiaomi Pay и отказаться от второго товарного знака.

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Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для своих носимых устройств для бесконтактных платежей.

Mi Pay предлагает пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда. Сюда входят гаджеты с поддержкой NFC и без нее.

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Напомним, ранее Xiaomi показал фото своего нового смартфона еще до презентации.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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