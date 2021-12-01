Xiaomi зарегистрировала новую финансовую платформу

Технологический гигант официально зарегистрировал финансовую платформу и, возможно, зарегистрирует еще одну.
Читайте также: В Сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei
Товарный знак Xiaomi Pay был впервые применен еще в апреле 2021 года, недавно Xiaomi также подала заявку на регистрацию Mi Pay, пишет gizmochina.
Далее по теме
Знаки имеют международную классификацию и относятся к категории управления финансовым имуществом.
Однако, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда Mi, она может в итоге переименовать платформу Mi Pay в Xiaomi Pay и отказаться от второго товарного знака.
Читайте также: Появились наушники-переводчик с любого языка
Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для своих носимых устройств для бесконтактных платежей.
Mi Pay предлагает пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда. Сюда входят гаджеты с поддержкой NFC и без нее.
Напомним, ранее Xiaomi показал фото своего нового смартфона еще до презентации.