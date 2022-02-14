Выше, чем когда-либо: миллиардер выкупил три полета у Илона Маска

Первые два запуска планируют отправку Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую никогда не поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.
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На окончательном этапе Polaris предусматривает первый полет корабля Starship с людьми на борту, пишет Phys.
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Ранее Айзекман уже летал на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках полностью гражданской трехдневной космической миссии Inspiration4,
Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту летали:
- врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено;
- профессор геологии Сиан Проктор;
- сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.
В рамках первой новой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon.
Вместе с ним в полет отправятся:
- сотрудница SpaceX Сара Гиллис;
- сотрудница SpaceX Анна Менон;
- бывший пилот ВВС США Скотт Потит, руководитель миссии Inspiration4.
Они проведут пять дней на орбите. Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попытается выйти в открытый космос.
В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миссию планируется запустить в конце 2022 года.
Задачей этого полета также будет сбор информации о том, как организм человека отзывается на радиационный пояс Ван Аллена.
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Это участок ближайшего космического пространства, имеющий вид кольца, в котором находятся гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемые магнитным полем Земли.
Ранее мы писали:
- Падающая ракета на самом деле не принадлежит миллиардеру Илону Маску: что на самом деле врежется в Луну.
- Ученые рассказали, какой массы должен быть объект, чтобы сдвинуть с места Луну и заставить ее рухнуть на Землю, и грозит ли Луне ракета Маска.
- Между Землей и Луной строят форпосты: они могут понадобиться как перевалочный пункт.