Выше, чем когда-либо: миллиардер выкупил три полета у Илона Маска

Американский миллиардер Джаред Айзекман выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris

Экипаж Polaris Dawn: Джаред Исаакман, Анна Менон, Сара Гиллис и Скотт Потит (слева направо). / Фото: phys.org

Первые два запуска планируют отправку Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую никогда не поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.

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На окончательном этапе Polaris предусматривает первый полет корабля Starship с людьми на борту, пишет Phys.

Ранее Айзекман уже летал на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках полностью гражданской трехдневной космической миссии Inspiration4,

Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту летали:

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врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено;

профессор геологии Сиан Проктор;

сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

В рамках первой новой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon.

Вместе с ним в полет отправятся:

сотрудница SpaceX Сара Гиллис;

сотрудница SpaceX Анна Менон;

бывший пилот ВВС США Скотт Потит, руководитель миссии Inspiration4.

Они проведут пять дней на орбите. Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попытается выйти в открытый космос.

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В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миссию планируется запустить в конце 2022 года.

Задачей этого полета также будет сбор информации о том, как организм человека отзывается на радиационный пояс Ван Аллена.

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Это участок ближайшего космического пространства, имеющий вид кольца, в котором находятся гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемые магнитным полем Земли.

Ранее мы писали: