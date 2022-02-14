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Выше, чем когда-либо: миллиардер выкупил три полета у Илона Маска

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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14 февраля, 22:37
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Американский миллиардер Джаред Айзекман выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris
Экипаж Polaris Dawn: Джаред Исаакман, Анна Менон, Сара Гиллис и Скотт Потит (слева направо).
Экипаж Polaris Dawn: Джаред Исаакман, Анна Менон, Сара Гиллис и Скотт Потит (слева направо). / Фото: phys.org

Первые два запуска планируют отправку Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую никогда не поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.

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На окончательном этапе Polaris предусматривает первый полет корабля Starship с людьми на борту, пишет Phys.

Ранее Айзекман уже летал на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках полностью гражданской трехдневной космической миссии Inspiration4,

Вместе с ним в трехдневный полет на низкую околоземную орбиту летали:

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  • врач детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено;
  • профессор геологии Сиан Проктор;
  • сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

В рамках первой новой миссии, получившей название Polaris Dawn, Айзекман сам планирует подняться на борт Crew Dragon.

Вместе с ним в полет отправятся:

  • сотрудница SpaceX Сара Гиллис;
  • сотрудница SpaceX Анна Менон;
  • бывший пилот ВВС США Скотт Потит, руководитель миссии Inspiration4.

Они проведут пять дней на орбите. Экипаж протестирует спутниковую связь Starlink и попытается выйти в открытый космос.

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В случае успеха это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта. Миссию планируется запустить в конце 2022 года.

Задачей этого полета также будет сбор информации о том, как организм человека отзывается на радиационный пояс Ван Аллена.

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Это участок ближайшего космического пространства, имеющий вид кольца, в котором находятся гигантские потоки электронов и протонов, удерживаемые магнитным полем Земли.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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