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Вслед за русским военным кораблем – как избавиться от российской выдачи в Google и YouTube

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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18 мая, 14:00
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Google и YouTube продолжают подсовывать нам российский контент, даже если запрос в поисковике был введен на украинском языке. Как этого избежать – в материале
Избавиться от российской выдачи в Google и YouTube можно, перенастроив интернет-сервисы
Избавиться от российской выдачи в Google и YouTube можно, перенастроив интернет-сервисы / Фото: ain.ua, Коллаж: Сегодня, freepik.com

После полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы отказываются от российского контента и переходят на украинский. Но Google и YouTube продолжают подсовывать им русское. Даже в тех случаях, когда запрос был введен на украинском.

Стоит отключить автоматическое добавление языков , потому что алгоритмы Google могут добавить русский автоматически
Стоит отключить автоматическое добавление языков , потому что алгоритмы Google могут добавить русский автоматически / Фото: ain.ua

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Но можно настроить интернет-сервисы таким образом, что наконец-то избавиться от русского языка в результатах поисковой выдачи, вот адаптированная версия, как это сделать:

  • убедитесь, что вы авторизованы в Google.
  • зайдите в настройку поискового сервиса Google.com.ua ->языки.
  • удалите из списка русский и добавьте языки, которые хотите. Не забудьте выставить украинский по умолчанию.
  • после этого старайтесь не кликать на подсказки от Google , потому что в таком случае сервис сгенерирует новый поиск на русском. Это будет портить историю поиска и повлиять на будущие результаты.
  • зайдите в аккаунт Google по ссылке . Перейдите на вкладку "Личная информация", проскройте вниз в блок "Общие настройки в Интернете". Выберите "Язык".
  • удалите из списка русский и добавьте языки, которыми вы пользуетесь. Проследите, чтобы украинский был по умолчанию.

Также рекомендуем отключить автоматическое добавление языков , потому что алгоритмы Google могут знать, что вы владеете русским, и добавить его позже автоматически. Также очистите кэш и файлы cookie в вашем браузере.

Также проверьте, не установлен ли русский язык на вашем смартфоне
Также проверьте, не установлен ли русский язык на вашем смартфоне / Фото: ain.ua

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На будущее при поиске кликайте на кнопку "Инструменты" и выбирайте язык выдачи вручную. Это улучшит статистику и убедит алгоритм, что вы не хотите больше видеть российские результаты.

А чтобы уж точно не видеть русский в выдаче, можно дополнительно установить Chrome плагин, как "Ласковая украинизация". Проверьте, не установлен ли русский язык также на вашем смартфоне. Для этого перейдите в общие настройки -> "Язык и регион". Если вы увидите среди языков русский – удалите его.

Чтобы российский контент исчез из вашего YouTube, нужно:

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  • удалить из поиска и истории просмотров все видео на русском
  • проверить подписки и удалить все русские каналы
  • целенаправленно выделять "не интересующий канал" на главной странице сервиса
  • процедуру "не интересующий канал" повторять регулярно, чтобы YouTube не решил, что пора предложить чего-то российское.

В результате за несколько месяцев российский контент исчезнет из выдачи в YouTube.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

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