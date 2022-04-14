Все равно не на чем писать: россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам

Новые санкции в отношении России затронули IT-сектор и обычных россиян

Россиянам пора вспоминать технику письма на березовой коре / Фото: Коллаж: Сегодня

Американская компания Monotype перекрыла Росси доступ к своей библиотеке шрифтов. Компании принадлежат такие популярные шрифты как Times New Roman и Arial. А перед этим у России закончились чипы для выпуска собственных банковских карт.

"Это не запрет на использование шрифтов российскими пользователями, но он возможен в будущем. Библиотека шрифтов недоступна с 11 апреля, но уведомлений об этом IT-компании не получали. Сам сайт Monotype в России доступен, но при переходе на страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа, – цитируют Ведомости источника в российской IT-компании.

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Интересно, что еще в 2018 году компания Monotype но фоне санкций США отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО.

В том же году Росстандарт прописал в ГОСТе рекомендацию по использованию госорганами свободно распространяемых и российских шрифтов вместо американских.

А с другой стороны, зачем россиянам популярные шрифты, если у них нет бумаги? Из-за санкций фабрики не могут производить бумагу из-за отсутствия зарубежного сырья. Так что вскоре они перейдут на письма на березовой коре.

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Напомним, что угроза санкций заставила даже китайскую компанию Huawei уйти из России. Возможно, Huawei продолжит продавать России технику, в которой не используются американские технологии.