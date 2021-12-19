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Владельцы кошек теперь могут проверить онлайн, счастлив ли их питомец

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
19 декабря, 11:30
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Появился сервис, который позволяет анализировать и прогнозировать состояние здоровья и настроение кошек
Теперь можно по фото узнать, хорошо ли себя чувствует ваша кошка
Теперь можно по фото узнать, хорошо ли себя чувствует ваша кошка / Фото: Sylvester

Создатели сервиса считают, что коты смогут прожить более здоровую и долгую жизнь, если люди смогут опознать, когда они плохо себя чувствуют или находятся в стрессе.

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Для того чтобы воспользоваться новым сервисом от канадской компании, нужно на их сайте нажать кнопку For Cat Owners и загрузить фото кота по кнопке Check your cat, пишет Wired.

Прототип приложения получил название TABLE и был выпущен Sylvester.AI – канадской компанией, занимающейся технологиями искусственного интеллекта.

"Большой проблемой кошек является то, что они не выражают эмоции, когда им больно", – пояснил идею один из руководителей компании Крис О’Брайен.

На самом деле кошки подают сигналы об этом, но они очень тонкие для человека. Теперь в зависимости от выражения морды, глаз, ушей, усов или поворота головы ИИ сможет это понять.

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С высококачественным изображением кошки в анфас точность составляет 97%, заверяют разработчики.

Напомним, ранее сообщалось, что белые медведи в Арктике начали охотиться на северных оленей из-за недостатка льда.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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