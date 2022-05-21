Включил AirPods – оглох на одно ухо: почему на Apple подали в суд и опасен ли сигнал Amber Alert

Родители подростка подали в суд на Apple за то, что тот якобы производит "бракованные" аудиоаксессуары, которые лишили их сына слуха: но сумму компенсации не озвучили

На Apple подали в суд, потому что якобы из-за использования AirPods мальчик оглох на одно ухо / Фото: AppleInsider

В иске утверждается, что Apple производит "бракованные" аудиоаксессуары, которые автоматически не снижают громкость для предупреждений. В итоге слух американского 12-летнего мальчика пострадал, вернее он оглох на одно ухо, утверждают его родители.

Так, в иске против Apple говорится, что громкий сигнал повредил барабанные перепонки подростка, когда было выпущено громкое предупреждение Amber Alert. Также напомним, что Apple создаст супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны.

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Отчеты пользователей подтверждают тот факт, что янтарные оповещения звучат громко на AirPods / Фото: AppleInsider

Как сообщается, 12-летний мальчик, которого в жалобе называют BG, смотрел Netflix на своем iPhone при использовании AirPods Pro , когда прозвучал сигнал желтого оповещения. Сообщается, что пронзительный шум повредил его барабанные перепонки.

Согласно жалобе, звук "разорвал" у мальчика барабанные перепонки, повредил его ушную "улитку" и вызвал необратимую потерю слуха на одно ухо. Янтарные оповещения, которые представляют собой предупреждающие сообщения, сигнализируют жителям о чрезвычайной ситуации, связанной с похищением детей.

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Иск против Apple вызван тем, что фирма якобы производит "бракованные" аудиоаксессуары / Фото: REUTERS

Такие сообщения автоматически отправляются на смартфоны. И отчеты пользователей подтверждают тот факт, что янтарные оповещения звучат громко на AirPods и могут не соответствовать громкости контента, который просматривает пользователь.

Сколько родители хотят компенсации – не сообщается, однако в иске сказано, что жалоба требует возмещения ущерба для подроста "в суммах, которые накажут ответчиков за их поведение и которые удержат другие технологические компании от совершения таких неправомерных действий в будущем".

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