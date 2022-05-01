В Южной Корее представили первый в мире прототип плавучего города

Футуристические города должны решить проблему с повышением уровня моря

Плавучий город в Южной Корее. Фото: oceanixcity.com

В ответ на угрозу, которую представляет собой повышение уровня моря, в Южной Корее представили первый в мире прототип экологичного плавучего города.

Сообщается, что плавучий город имеет шесть интегрированных систем: безотходные и круговые системы, замкнутые системы водоснабжения, продукты питания, нулевая чистая энергия, инновационная мобильность и регенерация прибрежной среды обитания.

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Эти взаимосвязанные системы будут генерировать 100 процентов необходимой для работы энергии на месте с помощью плавающих фотоэлектрических панелей и панелей на крыше.

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Каждый район будет очищать и пополнять свою собственную воду, сокращать и перерабатывать ресурсы, а также обеспечивать инновационное городское сельское хозяйство.

OCEANIX Busan – первый в мире прототип устойчивого и устойчивого плавучего сообщества. Взаимосвязанные кварталы раскинулись на площади 6,3 га и могут вместить до 12 000 человек на трех платформах, расширяясь, при этом, до 20 платформ, пишет interestingengineering.com.

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