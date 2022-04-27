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В Японии умер самый старый человек мира: сколько ему было лет

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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27 апреля, 08:05
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Титул самого пожилого человека в мире перешел к сестра Андре из Франции
Канэ Танака в 20 лет и спустя почти столетие
Канэ Танака в 20 лет и спустя почти столетие / Фото: Wikipedia, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В возрасте 119 лет и 107 дней скончалась японка Канэ Танака, которая был самым старым человеком в мире. Танака родилась 2 января 1903 года, а умерла 19 апреля.

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Согласно Книге рекордов Гиннеса, Танака стала самым старым человеком в мире 30 января 2019 года в возрасте 116 лет и 28 дней. Она удерживала титул в течение трех лет.

Японка дважды пережила рак и работала в семейном магазине до 103 лет. Она вышла замуж в 19 лет и родила четверых детей, а еще один у нее был усыновлен. В последнее время женщина часто болела и посещала больницу.

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После смерти Танаки Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что самым старым из ныне живущих людей в мире является Люсиль Рэндон, также известная как сестра Андре из Франции, которой 118 лет и 73 дня. Она также является старейшим человеком, пережившим заражение COVID-19, сообщает Live Science.

Почему некоторые люди живут так долго

Считается, что продолжительность жизни человека зависит от генетики, окружающей среды и образа жизни. Ученые изучали долгожителей (людей, доживших до 100 лет) и "сверхдолгожителей" (людей, доживших до 110 лет и старше), чтобы лучше понять факторы, способствующие увеличению продолжительности жизни.

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Некоторые ученые предполагают, что факторы образа жизни, в том числе диета и физические упражнения, играют важную роль в первые 80 лет жизни, после чего генетические факторы становятся все более важными для поддержания здоровья человека по мере его старения.

Генетические варианты, которые были связаны с увеличением продолжительности жизни, включают варианты в генах ABO, CDKN2B, APOE и SH2B3. Было обнаружено, что эти варианты чаще встречаются у долгожителей, чем у людей со средней продолжительностью жизни.

Александр Трикиша
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