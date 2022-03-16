В Украине запустили систему для поиска людей под завалами

ГСЧС Украины в сотрудничестве с компаниями Garbyne, Apple и Google запустила систему поиска местонахождения человека, обратившегося на линию экстренной службы

Новая система поможет находить пострадавших под завалами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В результате обстрелов российскими оккупантами украинских городов под завалами остается много мирных жителей. Система призвана помочь в поиске выживших.

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Благодаря этой программе пострадавший только с помощью своего телефона сможет передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним.

"Такая помощь предоставляется ГСЧС совершенно бесплатно. Мы благодарны за это нашим партнерам. Именно программа компании Garbyne незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, имеющими разные пороки здоровья", – отметил полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.

Ранее ГСЧС запустила чат-бот в WatsApp, где граждане Украины получают информацию о чрезвычайных ситуациях и инструкциях по действиям в сложных условиях.

Также в Украине Google запустил на Android оповещение о воздушной угрозе. Уведомление приходит прямо на смартфон.