В Украине запустили фактчек-бот для отслеживания фейковых новостей

В Telegram появился новый фактчек-бот "Перевірка". Он поможет быстро распознать фейковые новости.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Подробности
Отмечают, что "Перевірка" является ботом-спасателем от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи и российской пропаганды. С помощью нового бота можно различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских средств массовой информации, направленные на борьбу с Украиной.
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Чтобы распознать фейк, необходимо отправить боту информацию, которую нужно проверить на подлинность. Отправленная ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.
После передачи новости ответ поступит в течение нескольких минут.
Фейк оккупантов
В Пологах Запорожской области российские оккупанты пытаются обмануть местных жителей. Они врут о том, якобы бойцы ВСУ, а не военные РФ, готовятся обстреливать украинцев.
Российские военные ездят по городу и врут, что наши защитники нанесут артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
"Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВС Украины, которые якобы готовятся и будут проведены в ближайшее время", – заявили в Силах обороны.