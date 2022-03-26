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В Украине запустили фактчек-бот для отслеживания фейковых новостей

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26 марта, 05:58
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С помощью нового бота можно различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости росСМИ
Ботом может воспользоваться любой желающий/Фото: коллаж: "Сегодня"
Ботом может воспользоваться любой желающий/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Telegram появился новый фактчек-бот "Перевірка". Он поможет быстро распознать фейковые новости.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Подробности

Отмечают, что "Перевірка" является ботом-спасателем от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи и российской пропаганды. С помощью нового бота можно различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских средств массовой информации, направленные на борьбу с Украиной.

Чтобы распознать фейк, необходимо отправить боту информацию, которую нужно проверить на подлинность. Отправленная ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.

После передачи новости ответ поступит в течение нескольких минут.

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Фейк оккупантов

В Пологах Запорожской области российские оккупанты пытаются обмануть местных жителей. Они врут о том, якобы бойцы ВСУ, а не военные РФ, готовятся обстреливать украинцев.

Российские военные ездят по городу и врут, что наши защитники нанесут артиллерийские удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Оккупанты объезжают кварталы населенного пункта и предупреждают об обстрелах со стороны ВС Украины, которые якобы готовятся и будут проведены в ближайшее время", – заявили в Силах обороны.

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