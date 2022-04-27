В России оштрафовали Google на 7 миллиардов рублей за помощь Украине

В России продолжается борьба против свободы слова

Google наказан за отказ удалить "запрещенный контент" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает войну против Google. Американскую компанию обкладывают крупными штрафами, общая сумма которых уже достигла 7 миллиардов рублей.

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Google попал в немилость Роскомнадзора за удаление российской пропаганды и продвижения рекламы о помощи Украине. Кроме этого, Youtube больше не позволяет российским каналам монетизировать свой контент.

"В общей сложности за неудаление запрещенного контента на видеохостинг YouTube судом по искам Роскомнадзором наложены штрафы, размер которых уже превышает 7 миллиардов рублей", – рассказал kp.ru заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Напомним, ранее Россия украла у Google миллиард рублей и перевела его на нужды войны против Украины.

А накануне арбитражный суд Москвы арестовал имущество и счета компании в РФ на сумму 500 миллионов рублей.