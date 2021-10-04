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В рейтинге самых производительных смартфонов сменился лидер

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 22:21
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Бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг производительности смартфонов, работающих под операционной системой Android. По итогам сентября в лидеры вышла новая модель
RedMagic 6S Pro возглавил рейтинг самых производительных смартфонов
RedMagic 6S Pro возглавил рейтинг самых производительных смартфонов

Сразу отметим, что в числе лидеров не совсем традиционные модели, пользующиеся спросом у обычного пользователя. Эти модели разрабатывались специально для мобильных игр и различных задач, требуемых высокую производительность.

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Итак, на первое место с результатом 857 918 баллов выбилсяRedMagic 6S Pro Tencent Games Edition, сместив долгосрочного лидера Black Shark 4 Pro.

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Тройку лучших замкнул Vivo X70 Pro+. Отметим, что все модели в ТОП-10 рейтинга оснащены процессором Snapdragon 888 или Snapdragon 888+.

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ТОП-10 рейтинга AnTuTu:

  1. RedMagic 6S Pro – 857 918
  2. Black Shark 4 Pro – 837 715
  3. Vivo X70 Pro+ – 836 943
  4. iQOO 8 Pro – 836 410
  5. Tencent ROG 5s – 828 509
  6. iQOO 8 Pro – 826 460
  7. OnePlus 9 Pro – 822 130
  8. OnePlus 9 – 809 562
  9. Realme GT – 805 786
  10. Xiaomi Mi Mix 4 – 803 422

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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