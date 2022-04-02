В освобожденном Ирпене восстановили связь с помощью Starlink

Украинская армия освобождает города от оккупантов, а следом за ними в регионах восстанавливают связь

В Ирпене восстановили связь с помощью Starlink / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Накануне мы писали, что Starlink наконец-то станет в Украине общедоступным, а теперь появлялось первое подтверждение.

Мобильный оператор Vodafone использовал оборудование Starlink для работоспособности интернета в освобожденном Ирпене. Это первый подобный случай в Украине.

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Как это работает

Оборудование мобильного оператора подключается к наземным тарелкам Starlink, а те в свою очередь обеспечивают подключение к интернету благодаря сети спутников на орбите.

Этот вариант гарантирует качественное подключение к интернету, даже если у вас отсутствует доступ к традиционной кабельной сети.

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Как подключиться к Starlink в других регионах

Вероятно, вскоре возможность работы мобильных операторов через систему спутникового интернета расширится и на другие области, пострадавшие от оккупантов. Но для подключения от вас ничего не нужно – ваш смартфон подключится к Сети, как к обычной мобильной. Ранее украинцы массово начали скачивать официальное приложение, но затем их ждало разочарование.